Самара, , 08:36 — REGNUM Комплекты дополнительной экипировки для военнослужащих закупили в Самарской области в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Вопросы подготовки мобилизованных жителей региона обсуждались на встрече главы области Дмитрия Азарова с заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным.

Сообщается, что некоторые позиции дополнительной экипировки, такие как резиновые утепленные сапоги, уже раздают в частях. При этом основную часть набора выдадут бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы.

Ранее Азаров посетил все военные части Самарской области, в которых проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные. На встречах военнослужащие обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки. Все они получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне спецоперации, важна и дополнительная экипировка. В результате были собраны заявки от командиров частей, сформирован перечень, пояснили в пресс-службе.

«Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны. Сейчас у бойцов есть все, что необходимо, Миноброны им выдало. Дополнительная экипировка больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены», — приводит пресс-служба слова самарского губернатора.

Отмечается, что были закуплены перчатки, балаклавы, рюкзаки тактические, полушерстяные носки, шапки, коврики, аптечки, спальные мешки, сапоги, нательное белье.

Сообщается, что дополнительную экипировку начнут выдавать до отправки бойцов на спецоперацию.

«Решили начать выдачу экипировки заранее, не дожидаясь отправки бойцов, чтобы они понимали, на что они могут рассчитывать дополнительно», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области производятся выплаты мобилизованным в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, семьям военнослужащим предоставляются льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей.