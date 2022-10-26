Майкоп, 26 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе со своим коллегой — губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым побывали в центре сбора мобилизованных из этих субъектов РФ. Главы регионов познакомились с условиями быта военнослужащих, расспросили о их проблемах и нуждах оставшихся дома семей.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Мобилизация

С точки зрения Кумпилова, мобилизованным предоставлены все необходимые условия для несения службы — организованы хорошие условия для проживания, налажено питание и медобслуживание. Кроме того, имеются все возможности для связи с родными.

«Оценили условия проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава. Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей», — написал по итогам встречи с мобилизованными Кумпилов.

Как отметил глава Адыгеи, главное, чтобы бойцы успешно выполнили поставленные задачи и благополучно вернулись домой, а органы власти возьмут на себя все необходимое для оказания помощи их семьям.