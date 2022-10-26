Глава Адыгеи посетил центр сбора и подготовки мобилизованных
Майкоп, 26 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе со своим коллегой — губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым побывали в центре сбора мобилизованных из этих субъектов РФ. Главы регионов познакомились с условиями быта военнослужащих, расспросили о их проблемах и нуждах оставшихся дома семей.
С точки зрения Кумпилова, мобилизованным предоставлены все необходимые условия для несения службы — организованы хорошие условия для проживания, налажено питание и медобслуживание. Кроме того, имеются все возможности для связи с родными.
Как отметил глава Адыгеи, главное, чтобы бойцы успешно выполнили поставленные задачи и благополучно вернулись домой, а органы власти возьмут на себя все необходимое для оказания помощи их семьям.