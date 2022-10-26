Сеул, , 08:27 — REGNUM В сентябре 2022 года по Южной Корее мигрировали 457 тыс. человек, что на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население RitaE

Согласно опубликованным данным, показатель за сентябрь является самым низким с 1976 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении 21-го месяца подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа молодых людей, которые часто меняют место жительства, а также сокращением количества сделок купли-продажи недвижимости из-за роста ставок и ужесточения правил кредитования.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (4149 человек), провинции Кёнсан-Намдо (1345 человек), Пусане (703 человека). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (3049 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1412 человек) и Инчхоне (2410 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 10,4%, что на 2,6% меньше по сравнению с сентябрем 2021 года.