Тес-Хемский район, Тыва, 26 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах наезда на подростка в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

23 сентября водитель автомобиля ВАЗ 21 120 на дороге у села Самагалтай Тес-Хемского района сбил учащегося 10 класса и скрылся. Школьник был доставлен в больницу. 37-летний водитель вскоре был задержан.

«В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство следственных органов СУ СК России по Республике Тыва для проведения дальнейшего расследования», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли двое подростков. В совершении преступления обвиняют 37-летнюю женщину.