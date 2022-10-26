Тайбэй, 26 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Китай, вероятно, усилит свои дипломатические «нападки» на Тайвань после прошедшего на прошлой неделе съезда, переманивая всё новых пока еще остающихся у Тайваня дипломатических союзников, заявил в среду 26 октября министр иностранных дел острова Джозеф У, как передает агентство Reuters.

Nspp.mofa.gov.tw Джозеф У

В своем докладе перед парламентом Джозеф У заявил, что, по его ожиданиям, Пекина усилит «угрозу безопасности и дипломатического подавления» острова, который Китай считает своей территорией.

«Китай, скорее всего, усилит свои нападки и угрозы в адрес Тайваня, особенно в дипломатической сфере, — сказал У законодателям. — Это нас беспокоит».

По словам У, Тайвань получил «сигналы» от неназванных дипломатических союзников о том, что Китай активизирует усилия, чтобы переманить союзников Тайваня и вынудить их официально поддержать позицию Пекина по острову.

«Дипломатические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, становятся всё больше и больше, — сказал он. — В перспективе наша ситуация осложняется».