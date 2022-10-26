Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM Пострадавшим при попытке поджога в Екатеринбурге оказался бездомный. Об этом сообщает городское УМВД.

Пожар Dave Hogg

Мужчина спал в коллекторе по ул. 8 Марта. Нападение на него произошло ночью. Гражданин получил сильные ожоги рук и ног, но самостоятельно выбрался из коллектора. Очевидцы вызвали медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, во время оказания ему медицинской помощи он несколько раз терял сознание. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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