Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника киевского режима.

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«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что члены представители киевского режима отвергли требования ряда демократов в конгрессе о переговорах с Москвой о прекращении боевых действий.

Газета пишет, что направленное Байдену письмо усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США, особенно если республиканцы восстановят контроль над конгрессом.