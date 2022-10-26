Горловка, ДНР, 26 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Киевские нацисты производят обстрелы города Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР), сознательно выбирая часы пик, во время которых жители города массово направляются на работу или едут с неё. Об этом 25 октября рассказал первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как указал Калиниченко, слова которого приводит РИА Новости, утром в часы пик, когда мирные жители просыпаются и идут на работу, наблюдается скопление людей на автовокзалах, остановках автобусов и площадях.

«Именно в это время [киевские] бандформирования террористически применяют все методы, чтобы произвести обстрел», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим оккупирован НАТО и стал колонией США.