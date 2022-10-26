Иркутск, , 08:20 — REGNUM Двухлетнему ребёнку удалили экзостоз травматологи-ортопеды Ивано-Матренинской детской клинической больницы, сообщает 26 октября министерство здравоохранения Иркутской области.

Иркутская область. Удаление эксостоза ребёнку Минздрав Иркутской области

Экзостоз представляет собой доброкачественный костно-хрящевой опухолевидный нарост, который располагается на поверхности кости. В большинстве случаев до 7-8 лет заболевание никак себя не проявляет, обнаружить его можно лишь случайно.

«Ребенок, 2,5 года, поступил к нам с диагнозом «экзостозная болезнь. Костно-хрящевые наросты на костях удаляются только по показаниям. В данном случае экзостоз начал деформировать голеностопный сустав, давить на нерв, доставлять ребенку дискомфорт при ходьбе, поэтому было принято решение об оперативном вмешательстве. Во время операции выделен нерв, произведено удаление экзостоза в пределах здоровых тканей», — сообщил врач травматолог-ортопед Глеб Большаков.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. После выписки продолжается наблюдаться у ортопеда — амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года сложную операцию по удалению ангиофибромы у подростка провели хирурги в Иркутске.

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