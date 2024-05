Нью-Йорк, США, 26 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Западные страны могли предотвратить начало боевых действий на территории б. УССР, признав Крым частью России. Об этом пишет вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для американского издания The New Yorker.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По словам автора, Крым играет важную роль для обороноспособности России, в то время как Киев хотел заблокировать выход России в Чёрное море. И если бы Запад признал итоги референдума, то это смогло бы предотвратить спецоперацию.

При этом сейчас ветеран не может представить, что Россия остановится, имея перспективы появления вооружённых баз НАТО на территории, которую она считает своей.