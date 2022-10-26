Челябинск, 26 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2022 год аграрии намолотили 288,8 тыс. тонн твёрдой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Макароны

Этот объём стал рекордным для региона. На увеличение повлияло расширение площади посевов пшеницы твёрдых сортов на 26 тыс. га.

Добавим, Челябинская область является второй в России по площади возделывания пшеницы твёрдых сортов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на Южном Урале собрали рекордный урожай зерна.