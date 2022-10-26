Токио, 26 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Стоимость обслуживания закупаемых для ВВС Японии американских истребителей пятого поколения F-35 в два-три раза превысит затраты на их закупку. Об этом со ссылкой на источники в министерстве финансов Японии 26 октября сообщает газета Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

По предварительным расчётам японского финансового ведомства, к 2030 году из-за роста стоимости деталей и узлов расходы на обслуживание F-35 достигнут 4,4 трлн иен (около $30 млрд).

Издание отмечает, что в правительстве «озабочены» такими существенными расходами на обслуживание новейшей военной техники из США, на что также влияет рекордное падение курса иены по отношению к доллару. И рассчитывают, что цены на запчасти и узлы для F-35 начнут снижаться по мере расширения их производства.

Решение о закупке 105 самолётов F-35 в качестве основной боевой машины японских ВВС было принято правительством Японии в 2018 году. Всего предполагается закупить в США 147 таких многоцелевых истребителей.