Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Спасения страны не стоит ждать от нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за его отрешённости от жизни обычных людей. Об этом 25 октября сообщает New York Post.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что Сунак сильно оторван от страны, которой он будет должен управлять и которую ему необходимо вывести из кризиса. Поясняется, что измученную социальным напряжением и экономическими неурядицами Великобританию может спасти только «сострадательный лидер».

По мнению авторов статьи, Сунак может стать спасителем консерваторов, но гарантированно не сможет стать спасителем страны. В подтверждение приводится эпизод, произошедший в марте текущего года. Тогда Сунак устроил фотосессию на автозаправочной станции с целью прорекламировать свою деятельность в качестве главы минфина. Однако в итоге политик сначала опозорился, не сумев заплатить бесконтакным способом, а потом дополнительно выяснилось, что скромный автомобиль Kia Rio не принадлежал более, чем обеспеченному Сунаку.

«Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло», — отмечается в статье.

Напомним, Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в текущем году. После ухода с поста главы правительства Бориса Джонсона на его место была избрана Лиз Трасс. В должности премьера Трасс продержалась лишь 44 дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе в отставку ряда британских министров на фоне назначения Риши Сунака главой правительства Британии.

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