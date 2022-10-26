Вашингтон, 26 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Спасения страны не стоит ждать от нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за его отрешённости от жизни обычных людей. Об этом 25 октября сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Указывается, что Сунак сильно оторван от страны, которой он будет должен управлять и которую ему необходимо вывести из кризиса. Поясняется, что измученную социальным напряжением и экономическими неурядицами Великобританию может спасти только «сострадательный лидер».

По мнению авторов статьи, Сунак может стать спасителем консерваторов, но гарантированно не сможет стать спасителем страны. В подтверждение приводится эпизод, произошедший в марте текущего года. Тогда Сунак устроил фотосессию на автозаправочной станции с целью прорекламировать свою деятельность в качестве главы минфина. Однако в итоге политик сначала опозорился, не сумев заплатить бесконтакным способом, а потом дополнительно выяснилось, что скромный автомобиль Kia Rio не принадлежал более, чем обеспеченному Сунаку.

«Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло», — отмечается в статье.

Напомним, Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в текущем году. После ухода с поста главы правительства Бориса Джонсона на его место была избрана Лиз Трасс. В должности премьера Трасс продержалась лишь 44 дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе в отставку ряда британских министров на фоне назначения Риши Сунака главой правительства Британии.