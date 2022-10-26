Омск, 26 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По данным на утро 26 октября обработано более 50% базы мобилизованных жителей Омской области для перечисления региональных выплат. Об этом заявил губернатор Александр Бурков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Двумя днями ранее он раскритиковал чиновников за задержку выплат военнослужащим. Глава региона дал 48 часов на решение вопроса, назначив персонально ответственным за исполнение своего заместителя Олега Зарембу.

«Отведённый срок истёк. Итог: темпы зачислений средств на карты бойцам ускорились в разы. И военные части, и Министерство труда, и МФЦ, и банки перешли на круглосуточный режим обработки», — отметил Бурков.

По его словам, составлен детальный график выплат. Все перечисления должны быть завершены до 31 октября, а деньги упадут на карты мобилизованных до 2 ноября.