Москва, , 08:17 — REGNUM Киевский режим оккупирован НАТО, стал колонией США, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он также констатировал крах экономики страны.

«Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена», — указал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что огромные долги в более 100 млрд долларов необходимо возвращать.

«[Киевский режим] потерял способность существовать как государство», — резюмировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. По признанию главы Минфина, он станет самым сложным за последние годы.