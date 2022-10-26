Москва, 26 октября 2022, 08:17 — REGNUM Киевский режим оккупирован НАТО, стал колонией США, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — отметил Володин в телеграм-канале.
Он также констатировал крах экономики страны.
«Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена», — указал парламентарий.
Он обратил внимание на то, что огромные долги в более 100 млрд долларов необходимо возвращать.
«[Киевский режим] потерял способность существовать как государство», — резюмировал Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. По признанию главы Минфина, он станет самым сложным за последние годы.