Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Екатеринбуржец выплатил 1 млн рублей по налогами и алиментам, чтобы иметь возможность выехать за границу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы R59.fssp.gov.ru

Судебные приставы установили, что мужчина задолжал своему девятилетнему ребёнку около 500 тыс. рублей, ещё 450 тыс. рублей составила задолженность по налогам. При этом мужчина долгое время находился на работе в Китае. Когда уралец вернулся в Россию, к нему нагрянули судебные приставы.

Мужчина получил административное наказание в виде 20 часов обязательных работ, а также лишился возможности выехать за границу. После этого, чтобы снова получить возможность выехать в Китай, мужчина погасил задолженность в полном объёме.