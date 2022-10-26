Владивосток, , 08:15 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Минобороны на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщается на официальном портале правовой информации.

Владивосток Алексей Иванов

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Это распоряжение принято для обеспечения обороны и безопасности государства. Таким образом, в переданной части акватории запрещаются все действия, включая рыболовство. Минобороны обязано содержать гидротехнические и прочие сооружения в исправном состоянии, а также следить за чистотой.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы торговли России с недружественными странами снижаются, заявил Михаил Мишустин в ходе экспортного форума «Сделано в России».