Пекин, , 08:16 — REGNUM Китайские эксперты предупредили о риске провоцирования Северной Кореи и усиления нестабильности на Корейском полуострове после того, как министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что военные страны впервые участвуют в многонациональных учениях по кибероперациям под руководством США под названием Cyber Flag. По мнению экспертов, расширяя сотрудничество с США, Южная Корея готовится к тому, чтобы сильнее присоседиться к региональной стратегии США, сообщает 25 октября газета Global Times.

Граница с КНДР. Республика Корея japanvisitor.com

По данным министерства, 18 военнослужащих южнокорейских вооруженных сил принимают участие в совместных учениях, проводимых с 24 по 28 октября, в которых участвуют 25 стран и которые направлены на «укрепление готовности союзников к киберугрозам и налаживание партнерских отношений», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Киберкомандование США ежегодно проводит учения Cyber Flag с 2011 года, но Южная Корея ранее в них не участвовала. Агентство Yonhap объяснило участие страны на этот раз «растущими угрозами безопасности со стороны Северной Кореи».

Помимо устранения «угроз безопасности», действия Южной Кореи также четко отражают ее желание заложить основу для более тесного сотрудничества с США и возглавляемым США НАТО посредством сотрудничества в обмене киберинформацией, сказал директор Института исследований Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган.

Южная Корея обеспокоена потенциальными атаками Северной Кореи в нетрадиционных областях безопасности, поэтому она хочет расширить сотрудничество с США в области предотвращения киберугроз, но это действие также отражает ее желание усилить взаимодействие и укрепить свой союз с США и подготовиться к более глубокому участию в стратегии США в регионе, сказал Да.

Ведущее разведывательное ведомство Южной Кореи, Национальная разведывательная служба (NIS), дважды принимало участие в учениях НАТО по киберзащите Locked Shields в апреле 2021 и апреле 2022 годов. В мае шпионское агентство заявило, что его приняли в Центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО (CCDCOE).

В мае президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Ель договорились во время саммита углубить и расширить сотрудничество в области критических и новых технологий и кибербезопасности, сообщают СМИ. Тем не менее, эксперты отметили, что учения и стоящие за ними намерения, вероятно, создадут потенциальную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове.

«Такие совместные учения, а также ранее проведенные совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи будут раздражать Северную Корею. Северная Корея, безусловно, будет настороже, что может даже привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Да.

Эксперты отметили, что у США есть очень четкая цель вовлечь Южную Корею в совместные учения, надеясь полностью втянуть Южную Корею в свой лагерь и систему, в которых доминируют США. Но остается неизвестным, примет ли это Южная Корея окончательно.

Предыдущее южнокорейское правительство всегда придерживалось двусмысленной стратегии в вопросе выбора сторон между Китаем и США, и США надеются, что администрация Юна полностью выберет сторону США, о чем якобы сигнализировал перед своим избранием, сказал Да.