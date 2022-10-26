Кишинёв, 26 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Молдавию не примут в Евросоюз в обозримом будущем. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в интервью, опубликованном 26 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Есть много стран, которые десятки лет находятся в примерно ЕС, а их не пускают и не пустят. Это пропаганда, это «морковка» — давайте потерпим, а потом будет лучше», — сказал Додон.

Он добавил, что молдавскому народу не близки европейские ценности, предполагающие засилье ЛГБТ-сообщества и насилие на митингах в отношении оппозиции. По мнению Додона, Молдавии нужно «дружить со всеми» и в первую очередь руководствоваться собственными интересами.

Напомним, в июне Брюссель одобрил присвоение Молдавии статуса кандидата в ЕС.