Тулун, Иркутская область, 26 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Иркутской области после вмешательства прокуратуры работникам строительной организации выплачены долги по заработной плате в размере свыше 1,3 млн рублей, сообщает 26 октября прокуратура региона по итогам проверки.

40.мвд.рф Зарплата

В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 28 работниками организации, занимающейся строительством школы на территории г. Тулуна Иркутской области в рамках национального проекта «Образование», за август 2022 г. сформировалась задолженность по заработной плате в размере более 1,3 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю организации представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда перед работниками строительной организации полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия в Иркутской области в 2022 году погасили долги по зарплате на сумму более 97 млн рублей.

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