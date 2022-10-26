Самара, , 08:22 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации жителям Донбасса, которые покинули родную землю из-за постоянных обстрелов со стороны киевских боевиков и теперь проживают в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Для меня большая честь и личная радость вручить вам паспорта граждан Российской Федерации. Для каждого из вас путь получения гражданства в России был непростой, зачастую тяжелый. Героический народ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — это люди, которые встали на пути распространения античеловеческих принципов, которые защитили свой родной язык, свое право жить по традициям и укладу наших предков, отцов, дедов и прадедов», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он напомнил, что жители Самарской области оказывают помощь Донбассу, а самарские добровольцы и военнослужащие защищают Отечество от нацизма.

Азаров сообщил, что на Донбасс были отправлены 84 гуманитарные колонны, 1,5 тысячи тонн различного груза.

Сообщается, что вместе с паспортами жителям Донбасса вручили Конституцию Российской Федерации и книгу об истории Самарской области.

«Многонациональный российский народ является носителем власти в нашей стране. И у огромной многонациональной страны есть искреннее уважение ко всем народам, которые населяют Россию. Наша Самарская область здесь точно не исключение. Здесь в добрососедстве, братстве живут представители более 150 национальностей, испокон веков в мире, дружбе, выручая друг друга, подставляя плечо, объединяясь в трудную годину», — напомнил Азаров.

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