Пхукет, Таиланд, 26 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В море было обнаружено тело пропавшей на минувшей неделе на таиландском острове Пхукет гражданки России Елены Радченко. Об этом 25 октября рассказал генеральный консул РФ в городе Пхукете Владимир Соснов.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

«Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в одном километре от того места, где она заходила (в воду — Прим ред.). Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания», — приводит его слова ТАСС.

При этом Соснов уточнил, что в местной полиции уверены, что это именно пропавшая гражданка РФ, так как на ней был купальник необычного цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что генконсульство России в Анталье устанавливает обстоятельства гибели российского гражданина Башира Алыгаджиева в Турции.