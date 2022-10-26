Братск, Иркутская область, 26 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 26 октября известило о предъявлении обвинения 62-летнему мужчине в убийстве, совершённом 19 лет назад.

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, в 2003 году криминальный авторитет Братска обратился к подконтрольным ему руководителям банды Евгению Ярцеву и Владимиру Пинигину организовать совершение убийства руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за денежное вознаграждение. Те в свою очередь поручили совершение указанного преступления банде под руководством Сергея Устюжанина, действовавшей на территории Иркутска-2. Исполнители получили всю необходимую информацию о личности потерпевшего, на протяжении двух месяцев готовились к преступлению, распределив между собой роли.

13 ноября 2003 года в Свердловском районе г. Иркутска участниками банды Устюжанина было совершено убийство руководителя вышеуказанной организации. Преступники застрелили его из обреза ружья.

Подозреваемые с места преступления скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором Иркутского областного суда от 02.03.2010 г. Ярцев, Пинигин, Устюжанин и непосредственные исполнители преступления были признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве руководителя ООО «Трансстройавтоматика» и бандитизме. Лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Криминальный авторитет из Братска был объявлен в розыск, заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело тогда было приостановлено.

В октябре 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось установить местонахождение основного фигуранта уголовного дела, находившегося в розыске с 2008 года.

21 октября сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области мужчина задержан в г. Новосибирске. На данный момент он этапирован в Иркутск, помещен в СИЗО-1. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском Иркутской области перед судом предстанет 33-летний мужчина по обвинению в убийстве, совершённом 12 лет назад.

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