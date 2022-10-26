Ульяновск, , 08:08 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

ДТП произошло в Димитровграде Ульяновской области с участием автобуса и грузовика. В ведомстве отмечают, что в результате происшествия травмы получили шесть человек, включая двух детей 2005 и 2006 годов рождения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Ульяновской области Сергея Михайлова оперативный доклад об обстоятельствах резонансного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM , ДТП произошло 25 октября в Димитровграде на проспекте Автостроителей. По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автобусом. Пострадали шесть человек, включая двух девочек. По данному факту проводит проверку прокуратура Ульяновской области.

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