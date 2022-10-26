Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 25 октября завершились ростом. После прохождения пика налоговых платежей рубль подешевел к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

10 рублей

Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 61,48 руб., евро/рубль — на 1,45%, до 61,48 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 8,40 руб.

Против единой валюты рубль потерял больше, поскольку евро укрепился на глобальном рынке Форекс из-за падения американского доллара.

Последние экономические данные начинают сигнализировать о том, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на экономику США, что заставило инвесторов предположить об уменьшении шага повышения ставки.

Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 60,70–62,15 руб. с 17 октября. Пик налоговых платежей пройден, поэтому рубль начинает терять поддержку.

28 октября экспортёры будут платить налог на прибыль, поэтому с открытия дневной сессии ожидается укрепление рубля. Помимо налогов в центре внимания в пятницу будет заседание ЦБ России. Участники рынка ожидают от ЦБ сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

Сегодня, 26 октября, ожидается умеренное укрепление доллара до 62,30 руб. Если после заседания ЦБ РФ уровень не устоит, то тогда ожидается повышения пары до 63,50 руб.

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