Вашингтон, 26 октября 2022, 08:07 — REGNUM Киевские власти увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену сигнал для президента России Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post.
Газета ссылается на неназванного киевского чиновника. Он прокомментировал письмо, в котором конгрессмены обращаются к Байдену с призывом к дипломатии с Россией для разрешения конфликта на территории бывш. УССР.
«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — сообщил своё мнение киевский чиновник.
Второй собеседник назвал ожидаемым, что позиции внутри США по конфликту могут разными.