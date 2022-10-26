Вашингтон, 26 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Киевские власти увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену сигнал для президента России Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Газета ссылается на неназванного киевского чиновника. Он прокомментировал письмо, в котором конгрессмены обращаются к Байдену с призывом к дипломатии с Россией для разрешения конфликта на территории бывш. УССР.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — сообщил своё мнение киевский чиновник.

Второй собеседник назвал ожидаемым, что позиции внутри США по конфликту могут разными.