Кормиловский район, Омская область, 26 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Омской области вынесен приговор 38-летнему жителю деревни Кольцово Кормиловского района, которого признали виновным в убийстве 4-летней дочери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Трагедия произошла ночью 1 февраля. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разозлился на девочку, которая смотрела по телевизору мультфильмы и мешала спать.

«Проявляя агрессию и жестокость, нанёс девочке 4 удара по лицу и голове, после чего задушил. На шум проснулась спавшая в соседней комнате мать девочки, которая сообщила родственнице о случившемся», — отметили в ведомстве.

Мужчина был задержан в тот же день и заключён под стражу. По решению суда подсудимый приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.