Эр-Рияд, 26 октября 2022, 08:06 — REGNUM Некоторые государства манипулируют рынками нефти, используя запасы сырья из своих стратегических резервов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана.

Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом журналисты не привели прямую цитату из заявления чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Белый дом объявил, что министерство энергетики США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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