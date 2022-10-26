Эр-Рияд, 26 октября 2022, 08:06 — REGNUM Некоторые государства манипулируют рынками нефти, используя запасы сырья из своих стратегических резервов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана.
При этом журналисты не привели прямую цитату из заявления чиновника.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Белый дом объявил, что министерство энергетики США собирается продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны для стабилизации ситуации на топливном рынке.
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