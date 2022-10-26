Донецк, 26 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровского киевского режима обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск. Об этом 25 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровский района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 07:30 киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Докучаевску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы от Чукотки Елена Евтюхова («Единая Россия») навестила раненых солдат, которые находятся на лечении в Москве.