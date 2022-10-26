Порт-Морсби, 26 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Более 30 человек погибли в результате столкновения между представителями разных племён в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 26 октября сообщила местная газета Papua New Guinea Post-Courier.

Jialiang Gao (peace-on-earth.org) Папуасы

По данным администрации провинции Милн-Бей, в которой произошёл инцидент, представители нескольких племён устроили массовую драку на острове Киривина. Представитель администрации острова Гиедобу Тосиеру уточнил, что причиной конфликта стали разногласия во время футбольного матча, который состоялся после завершения национальных выборов в августе.

Как пояснил Тосиеру, в ходе драки во время футбольного матча погиб один человек, но, по всей видимости, конфликт не был исчерпан полностью. В итоге разногласия вылились в массовую драку между жителями деревень Кубома и Каватария.

Указывается, что участники драки были вооружены копьями, железной арматурой и ножами. Предварительно число погибших составило около 30 человек, однако точное количество убитых и раненых будет установлено позднее.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники местной полиции, однако им на помощь уже направлены их коллеги из города Порт-Морсби, столицы Папуа — Новой Гвинеи. Расследование будут проводить полицейские, прибытия которых ждут из столицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании бывшего участника скандально известного телешоу «Дом-2» Руслана Перова после массовой драке в Санкт-Петербурге.