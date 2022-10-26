Тегеран, 26 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 25 октября в уезде Банех провинции Курдистан в результате вооруженного конфликта с неизвестными боевиками погиб иранский пограничник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пограничник принял мученическую смерть в результате вооруженного конфликта между иранскими военнослужащими и неизвестными боевиками в пограничном районе «Нанур» в округе Банех провинции Курдистан на западе Ирана.

В ходе конфликтаСейед Мортеза Хоссейни храбро вступил в вооруженное столкновение с неизвестными боевиками вместе с другими пограничниками, в результате чего был смертельно ранен.

Хоссейни скончался от ранения и принял мученическую смерть после того, как усилия врачей и медицинской бригады не увенчались успехом.

Согласно данным Mehr News, иранский пограничник родился в Зенджане на северо-западе Ирана.