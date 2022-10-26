Томск, 26 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Шегарском районе Томской области перед судом предстанет 57-летний житель Новосибирской области по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый ехал за рулём тягача Scania с полуприцепом по трассе Мельниково — Кожевниково — Изовка. На 15 км он заметил впереди встречный автомобиль ВАЗ-211 440, выехавший на его полосу движения. Несмотря на то, что водитель легковушки начал возвращаться обратно, новосибирец неправильно оценил обстановку и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Ладой».

В результате водитель последней и его пассажирка погибли. Ещё одна женщина получила тяжкий вред здоровью. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматриваться в Шегарском районном суде.

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