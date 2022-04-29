Ульяновск, 26 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В ноябре в Ульяновске пройдёт I Всероссийский театральный фестиваль памяти народного артиста России Юрия Копылова. Мероприятия состоятся в драмтеатре имени Гончарова, где Копылов проработал четверть века, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

Театральный фестиваль откроется 1 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова и завершится 6 ноября. Его посвятят памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ и Международной театральной премии К. С. Станиславского, почётного гражданина Ульяновска Юрия Копылова. Он четверть века возглавлял драмтеатр, в 2022 году ему исполнилось бы 80 лет.

В рамках фестиваля покажут театрализованное представление «Копылов и К°» с участием известных актёров и состоится сольный концерт лауреата театральной премии «Золотая маска» Ивана Ожогина. Также зрители увидят спектакль «Лев зимой» по произведению Джеймса Голдмена, комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и сценическую фантазию «История лошади» по повести Льва Толстого. Завершится театральный праздник бенефисом сына Юрия Копылова, который продолжает семейную театральную династию.

Глава минкультуры Ульяновской области Евгения Сидорова отмечает, что Копылов, который ушёл из жизни десять лет назад, оставил десятки спектаклей, удостоенных высших государственных наград, и создал театральную школу, выпускники которой блистают в театрах «по всей России».

Напомним, что в сентябре 2022 года в Ульяновске в рамках празднования Дня города прошёл фестиваль уличного кино, где были представлены конкурсная и внеконкурсная программы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года ульяновские власти заявляли, что планируется создать школьные театры во всех средних образовательных учреждениях региона.