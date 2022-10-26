Тегеран, 26 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 25 октября главнокомандующий военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралШахрам Ирани заявил, что иранские эсминцы будут оснащены крылатыми ракетами «Абу Махди». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ссылаясь на последние достижения военно-морских сил Ирана, адмирал Шахрам Ирани объявил, что возможности Ирана по созданию крылатых ракет класса «земля-земля» значительно возросли, отметив, что иранские эсминцы впервые выйдут в море с 8 пусковыми установками крылатых ракет.

Что касается сроков оснащения армейских эсминцев крылатой ракетой «Абу Махди», он подчеркнул, что процесс оснащения более мощным ракетным оборудованием будет завершен в ближайшее время.

Согласно данным Mehr News, ракета «Абу Махди» способна выполнять стратегические задачи в условиях радиоэлектронной борьбы. Боеспособность, скорость поражения и дальность полета данной ракеты находятся на высоком уровне, при этом на повестке дня министерства обороны стоит дальнейшее увеличение дальности.