Ижевск, 26 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в Ижевске утром 26 октября произошёл хлопок бытового газа, вызвавший пожар, один человек пострадал. Об этом глава города Олег Бекметьев сообщает в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Олег Бекметьев «В 06:10 (05:10 мск) произошёл хлопок бытового газа на девятом этаже в квартире. Один пострадавший, остальные люди эвакуированы, будут размещены в ПВР».

По словам Бекметьева, в пострадавшем подъезде дома оказались выбиты окна, рамы, двери в подъезде. Для определения масштабов восстановления «необходимо провести техническое обследование».

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, вызванный взрывом газа пожар охватил площадь 23 кв. метра и был ликвидирован в 06:26. 25 жильцов дома, включая восемь детей, были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии после взрыва газа, произошедшего 18 октября в деревне Соколовка, началась доследственная проверка по признакам преступления по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.