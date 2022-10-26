Сантьяго, 26 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Не менее 177 статуй-монолитов моаи пострадали в результате крупного пожара на чилийском острове Пасхи. б этом говорится в докладе ЮНЕСКО, сделанном по итогам проведенных на острове исследований.

David Berkowitz Статуи моаи. Остров Пасхи

Сообщается, что группа исследователей оценивала ущерб на острове с 17 по 21 октября. Возглавляла комиссию ЮНЕСКО глава регионального офиса организации Клаудия Урибе. По итогам изучения результатов пожара комиссия пришла к выводу, что пострадали не менее 177 статуй-монолитов.

«Смысл исследования заключался в том, чтобы оценить причиненный пожаром ущерб и составить план действий для восстановления и защиты природного парка», — отметила Урибе.

Ожидается, что на основе отчета ЮНЕСКО выделит средства на восстановление поврежденных статуй.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября крупный пожар произошел на чилийском острове Пасхи в Тихом океане. Под воздействие огня попали и знаменитые статуи-монолиты моаи, расположенные в национальном парке Рапа-Нуи. Всего в парке находятся 386 идолов моаи.