Тегеран, , 08:22 — REGNUM 25 октября заместитель министра промышленности Ирана Алиреза Пайман-Пак и заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик подчеркнули важность развития торговых связей, а также запуска совместной производственной линии для промышленных производств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В ходе встречи обе стороны изучили возможности расширения торговых отношений, создания совместных производственных линий для различных отраслей промышленности, включая автомобилестроение, бытовую технику и медицинское оборудование.

Пайман-Пак подчеркнул готовность Ирана к запуску совместных линий по производству автомобилей и бытовой техники, также отметив: «В торговых обменах важно, чтобы торговый баланс между двумя странами рос пропорционально, и в этой области бартерный механизм является наиболее эффективным».

Говоря о пропускной способности коридора Север-Юг, он заявил о готовности Ирана к транзиту белорусских товаров по этому маршруту.

«Во время поездки в Беларусь в ближайшие дни иранская деловая делегация, включающая представителей важных компаний, проведет двусторонние встречи с директорами белорусских компаний для дальнейшего укрепления связей в соответствующих областях», — сообщил иранский чиновник.