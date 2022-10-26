Оймяконский район, 26 октября 2022, 07:56 — REGNUM В Томпонском и Оймяконском района Якутии ожидается резкое понижение температуры воздуха. Столбик термометра в этих муниципалитетах опустится до — 34. Отметка в — 40 будет пройдена там в начале ноября, сообщило ЯСИА.
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На северо-востоке региона ожидается похолодание до — 20-25 градусов. На юге и юго-западе республики при этом температура воздуха останется плюсовой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии 24 октября шли дожди. Такая погода совершенно не свойственная для этой территории в конце октября, жители были удивлены.