Оймяконский район, Якутия, 26 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Томпонском и Оймяконском района Якутии ожидается резкое понижение температуры воздуха. Столбик термометра в этих муниципалитетах опустится до — 34. Отметка в — 40 будет пройдена там в начале ноября, сообщило ЯСИА.

skeeze Мороз

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«Самая холодная погода 27–28 октября установится в Томпонском и Оймяконском районах. Ночью там будет от — 29 до — 34 градусов. Первые сильные морозы под — 40 градусов тоже ожидаются в этих районах в начале ноября», — отметила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского гидрометцентра Саргылана Никитина.

На северо-востоке региона ожидается похолодание до — 20-25 градусов. На юге и юго-западе республики при этом температура воздуха останется плюсовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии 24 октября шли дожди. Такая погода совершенно не свойственная для этой территории в конце октября, жители были удивлены.