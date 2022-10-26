Лос-Анджелес, США, , 07:54 — REGNUM В США на 67 году жизни скончался известный актёр Майкл Копса. Об этом 26 октября сообщила на своей странице в соцсети его бывшая жена Люсия Франджионе.

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

В публикации актриса отметила, что причиной смерти её экс-супруга стала опухоль головного мозга. «Он был невероятным актером театра и кино, актером озвучивания, плотником, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и щедрым отцом», — написала Франджионе.

Майкл Копса снялся в таких популярных сериалах, как «Звёздные врата: SG-1», «Секретные материалы», «Грань» и других. Он также выступил в качестве актёра озвучивания в проектах мультфильмов, аниме и видеоигр, в частности, Mobile Suit Gundam, «Тетрадь смерти», «Люди Икс: Эволюция», Prototype 2, Warhammer 40,000: Dawn of War — Soulstorm и других.