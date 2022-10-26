Тегеран, , 08:14 — REGNUM 25 октября заместитель командующего полицией Систана и Белуджистана объявил о конфискации более тонны наркотиков в ходе операции на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

Полковник Мортеза Джокар также заявил, что полицейские силы собрали разведданные о деятельности наркобанды на севере и юге провинции, в результате чего выяснили, что контрабандисты планировали переправить партию наркотиков из юго-восточных регионов в центральные районы страны.

«Полицейские силы приняли тактические меры и окружили контрабандистов», — сообщил он, отметив, что контрабандисты начали стрелять в полицейских, когда попали в засаду.

Он подчеркнул, что в ходе операции у контрабандистов было изъято в общей сложности 1,2 тонны наркотиков. Согласно сообщениям, полиция также задержала шестерых контрабандистов.

Соседство с крупнейшим производителем наркотиков в мире привело к тому, что Исламская Республика Иран взвалила на свои плечи тяжелое бремя в качестве одного из основных маршрутов транспортировки наркотиков.