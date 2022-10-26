Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Государственный долг Соломоновых Островов уже в 2026 достигнет порогового уровня в 35% от валового внутреннего продукта (ВВП), если страна не проведет фискальные реформы, утверждается в отчете на сайте Всемирного банка.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

В учреждении отмечают, что республика реализует крупную программу государственных инвестиций и сталкиваются со снижением доходов от лесозаготовок.

Специалисты банка считают, что Соломоновы Острова нуждаются в изменениях в налоговой политике, а также в пересмотре расходов бюджета для более эффективного их использования. В противном случае, как полагают в организации, уровень госдолга может стать «неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила, что ее страна выделит 46 млн австралийских долларов ($29 млн) на финансирование полиции на Соломоновых островах.

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