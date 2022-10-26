Тайшет, Иркутская область, 26 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Ремонт автодороги Тайшет — Чуна — Братск начнётся в 2023 году. Работы пройдут на двух проблемных участках длиной 31,6 км в Тайшетском и Чунском районах, сообщает 26 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Ремонт автодороги Тайшет — Чуна — Братск

«Для включения в нацпроект «Безопасные качественные дороги» Иркутская область готовит самые сложные участки региональных дорог. В их числе — Тайшет — Чуна – Братск. На ней водители сокращают путь между городами на 250 километров. Сейчас многие участки в ненадлежащем состоянии. Ремонт находится на моем контроле», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В 2023 году в отремонтируют участки с 70 по 82 км и с 11 по 31 км. Начаты проектно-изыскательные работы на отрезке с 31 по 45 км. В 2023-24 годах проведут капремонт участка с 215 по 220 км. В 2024 году — с 93 по 101 км, ремонт мостов через реки Байроновка и Топорок. Начнется реконструкция участка с 220 по 244 км.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года Иркутской области, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», удалось значительно улучшить дорогу Киренск — Казачинское.

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