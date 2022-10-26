Тегеран, , 08:51 — REGNUM 25 октября управляющий директор информационного агентства Исламской Республики Али Надери назвал ирано-китайские отношения стратегическими и призвал к расширению двустороннего сотрудничества в области СМИ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В кулуарах 18-й Генеральной ассамблеи Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA) Надери встретился и провел переговоры с главой представительства китайского информационного агентства Синьхуа в регионе Западной Азии.

Подчеркнув важность укрепления сотрудничества между членами OANA, Надери отметил, что OANA должна быть активной и сильной в будущем, чтобы противостоять одностороннему потоку западных СМИ.

Ссылаясь на глубоко укоренившиеся отношения между IRNA и Синьхуа, он заявил, что IRNA публикует свои новости на 10 основных языках мира, включая китайский, что показывает важность Китая и китайского языка для Ирана.

Глава представительства китайского информационного агентства Синьхуа в регионе Западной Азии, со своей стороны, сообщил, что информационное агентство IRNA уделяет особое внимание OANA.

Ссылаясь на недавнюю пандемию во всем мире, он заявил, что эта пандемия затронула многие жизни, рабочую активность и отношения со СМИ, выразив надежду, что Тегеранский саммит станет началом развития сотрудничества информационных агентств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.