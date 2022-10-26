Ставрополь, 26 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. К сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Новокавказский» поступил банкротный иск, основанием для которого заявлен крупный долг. Исковое заявление арбитраж Ставрополья ещё к производству не принял и дату заседания не утвердил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от ООО «Ставропольские зори» поступил в суд 25 октября 2022 года. Сумма претензий — 80 715 332,84 рубля. Прочие детали пока не сообщались.

Кооператив занимается производством молока. Он также является владельцем долей в трёх юрлицах — ООО сельскохозяйственное предприятие «Чечёра» (в стадии банкротства), ООО «Ставпищепром» (производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий) и ООО «Мтф-Новокавказский» (разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока).

Напомним, тем временем в Магаданской области банкротное заявление получило государственное дорожное предприятие «Магаданское».