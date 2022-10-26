Тегеран, 26 октября 2022, 08:53 — REGNUM Юношеская женская сборная Исламской Республики Иран по футболу разгромила соперниц из Таджикистана и заняла второе место на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) до 15 лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 октября.
Во втором матче юношеская сборная Ирана по футболу встретилась с хозяевами турнира (Таджикистан), где иранки одолели своих соперниц со счетом 1:0.
Таня Джаханшахи забила единственный победный гол, в результате чего Иран занял второе место на турнире.
В первом раунде состязаний сборная Ирана соревновалась с представителями Узбекистана, матч завершился ничьей (2:2).
Сборная Ирана среди юниорок заняла второе место после Узбекистана из-за разницы забитых мячей.
Соревнования проходили в Душанбе (Таджикистан) с 21 по 25 октября.