Тегеран, 26 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Юношеская женская сборная Исламской Республики Иран по футболу разгромила соперниц из Таджикистана и заняла второе место на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) до 15 лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 октября.

José Goulão Футбол

Во втором матче юношеская сборная Ирана по футболу встретилась с хозяевами турнира (Таджикистан), где иранки одолели своих соперниц со счетом 1:0.

Таня Джаханшахи забила единственный победный гол, в результате чего Иран занял второе место на турнире.

В первом раунде состязаний сборная Ирана соревновалась с представителями Узбекистана, матч завершился ничьей (2:2).

Сборная Ирана среди юниорок заняла второе место после Узбекистана из-за разницы забитых мячей.

Соревнования проходили в Душанбе (Таджикистан) с 21 по 25 октября.