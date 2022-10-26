Иркутск, 26 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 октября известило о проведении профилактического мероприятия «Внимание-пешеход».

МВД ДТП в Приангарье

С начала 2022 года на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Иркутской области произошло 43 наезда на пешеходов, в результате которых 16 человек погибли, 36 получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество погибших передвигались в темное время суток без световозвращающих предметов.

25, 27 и 28 октября на территории Приангарья пройдут локальные рейдовые мероприятия по проверке правил перехода проезжих частей пешеходами, наличия на их одежде в темное время суток световозвращающих элементов и соблюдения водителями порядка предоставления им преимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли

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